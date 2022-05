Russia, bimbi travestiti così: "E il Battaglione Azov?". L'orrore, che cosa state vedendo | Video (Di lunedì 9 maggio 2022) Prima della parata del 9 maggio nel Giorno della Vittoria, i russi hanno festeggiato la Grande Madre Russia e l'eroica cacciata dei nazisti nella Seconda Guerra Mondiale con tutta una serie di celebrazioni a uso social. E molti utenti Twitter ucraini hanno iniziato a condividere i Video di bambini di asilo ed elementari travestiti da carri armati e jet militari con in prima piano la famigerata Z, il simbolo esibito dai soldati russi in Ucraina. "Za pobedu", che sta per "Per la vittoria". Un incitamento patriottico diventato ben presto, per l'Occidente, la rappresentazione grafica di una brutale, proditoria occupazione. Bambini e regime, un accoppiamento che da sempre attrae il Potere, di qualsiasi colore si ammanti. Dalla gioventù hitleriana ai Balilla fascisti, dai baby-atleti e ginnasti utilizzati indifferentemente dalla ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Prima della parata del 9 maggio nel Giorno della Vittoria, i russi hanno festeggiato la Grande Madree l'eroica cacciata dei nazisti nella Seconda Guerra Mondiale con tutta una serie di celebrazioni a uso social. E molti utenti Twitter ucraini hanno iniziato a condividere idi bambini di asilo ed elementarida carri armati e jet militari con in prima piano la famigerata Z, il simbolo esibito dai soldati russi in Ucraina. "Za pobedu", che sta per "Per la vittoria". Un incitamento patriottico diventato ben presto, per l'Occidente, la rappresentazione grafica di una brutale, proditoria occupazione. Bambini e regime, un accoppiamento che da sempre attrae il Potere, di qualsiasi colore si ammanti. Dalla gioventù hitleriana ai Balilla fascisti, dai baby-atleti e ginnasti utilizzati indifferentemente dalla ...

