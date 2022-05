Russia, 9 maggio. Putin: "Da Nato minaccia a nostri confini" (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) - "I Paesi della Nato non hanno voluto ascoltarci, quando lo scorso dicembre abbiamo proposto di definire un accordo sulla sicurezza". Così il presidente russo Vladimir Putin in occasione del 9 maggio, Giornata della grande vittoria in Russia in ricordo della fine della Seconda guerra mondiale. "Significa che avevano altri progetti. Avevano preparato apertamente un'altra operazione punitiva nel Donbass, una aggressione nelle nostre terre storiche, inclusa la Crimea, a Kiev si è parlato di ripristinare le armi nucleari. Il blocco Nato ha iniziato a militarizzare i territori vicino ai nostri confini. E questo per noi rappresentava una minaccia inammissibile ai nostri confini", ha sottolineato aggiungendo: ... Leggi su iltempo (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) - "I Paesi dellanon hanno voluto ascoltarci, quando lo scorso dicembre abbiamo proposto di definire un accordo sulla sicurezza". Così il presidente russo Vladimirin occasione del 9, Giornata della grande vittoria inin ricordo della fine della Seconda guerra mondiale. "Significa che avevano altri progetti. Avevano preparato apertamente un'altra operazione punitiva nel Donbass, una aggressione nelle nostre terre storiche, inclusa la Crimea, a Kiev si è parlato di ripristinare le armi nucleari. Il bloccoha iniziato a militarizzare i territori vicino ai. E questo per noi rappresentava unainammissibile ai", ha sottolineato aggiungendo: ...

