Russia, 9 maggio 2022: cosa ha detto Putin (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – Parata militare per la Giornata della Vittoria oggi 9 maggio in Russia, con il discorso di Vladimir Putin nella Piazza Rossa. Dall’Ucraina alla Nato al Donbass, ecco cosa ha detto il presidente russo nell’atteso – e breve – intervento dopo oltre due mesi dall’inizio della guerra di Mosca a Kiev. “Il pericolo è cresciuto ogni giorno, la Russia ha dato un colpo preventivo” ed “è stata una misura necessaria e assolutamente giusta, la decisione di un Paese sovrano autonomo e forte”, ha affermato. “La memoria della guerra non potrà mai scomparire”, ha spiegato, sottolineando “il trionfo del nostro popolo sovietico unico, la compattezza, l’eroismo straordinario al fronte e sulle retrovie. La giornata della vittoria è cara a tutti noi, non c’è famiglia in ... Leggi su italiasera (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – Parata militare per la Giornata della Vittoria oggi 9in, con il discorso di Vladimirnella Piazza Rossa. Dall’Ucraina alla Nato al Donbass, eccohail presidente russo nell’atteso – e breve – intervento dopo oltre due mesi dall’inizio della guerra di Mosca a Kiev. “Il pericolo è cresciuto ogni giorno, laha dato un colpo preventivo” ed “è stata una misura necessaria e assolutamente giusta, la decisione di un Paese sovrano autonomo e forte”, ha affermato. “La memoria della guerra non potrà mai scomparire”, ha spiegato, sottolineando “il trionfo del nostro popolo sovietico unico, la compattezza, l’eroismo straordinario al fronte e sulle retrovie. La giornata della vittoria è cara a tutti noi, non c’è famiglia in ...

Advertising

fattoquotidiano : #9MAGGIO Oggi il capo del Cremlino terrà il tradizionale discorso alla nazione: in molti lo attendono come un pote… - GiovaQuez : Putin potrebbe annunciare 'una mobilitazione di massa' dei russi il 9 maggio, secondo l'ipotesi formulata da Ben Wa… - GioMelandri : Non a caso abbiamo scelto il 9 maggio, Festa dell'Europa, per rileggere #annapolitkovskaja al @Museo_MAXXI. Artisti… - ElioLannutti : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi: Putin alla Parata del 9 maggio: 'Dalla Nato una minaccia ai nostri con… - fra2p0 : Ho provato a rileggere più volte il discorso di Putin alla Russia, non ci ho capito moltissimo. La mia inadeguatezz… -