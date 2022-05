Rugby, i convocati dell’Italia Under 20 per il ritiro in vista delle Summer Series (Di lunedì 9 maggio 2022) La Nazionale Italiana di Rugby Under 20 si prepara alle Summer Series in programma tra giugno e luglio in Veneto, torneo riservato alle selezioni di categoria dei Paesi del Sei Nazioni oltre a Sudafrica e Georgia: si inizia domani col primo di quattro ritiri. Il responsabile tecnico della Nazionale Under 20 dell’Italia, Massimo Brunello, ha comunicato l’elenco dei 31 giocatori classe 2002 e 2003 convocati per il raduno di Parma, che tra domani, martedì 10, e giovedì 12 maggio, sosterranno quattro sedute d’allenamento. Gli altri tre ritiri sono previsti, a cadenza settimanale, dal 17 al 19 maggio, dal 24 al 26 maggio e dal 31 maggio al 2 giugno, poi si terrà un lavoro congiunto con la rappresentativa Italia Emergenti, selezione che sarà in preparazione per il match di ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) La Nazionale Italiana di20 si prepara allein programma tra giugno e luglio in Veneto, torneo riservato alle selezioni di categoria dei Paesi del Sei Nazioni oltre a Sudafrica e Georgia: si inizia domani col primo di quattro ritiri. Il responsabile tecnico della Nazionale20, Massimo Brunello, ha comunicato l’elenco dei 31 giocatori classe 2002 e 2003per il raduno di Parma, che tra domani, martedì 10, e giovedì 12 maggio, sosterranno quattro sedute d’allenamento. Gli altri tre ritiri sono previsti, a cadenza settimanale, dal 17 al 19 maggio, dal 24 al 26 maggio e dal 31 maggio al 2 giugno, poi si terrà un lavoro congiunto con la rappresentativa Italia Emergenti, selezione che sarà in preparazione per il match di ...

