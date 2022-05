Royal Family, la Regina Elisabetta ha deciso: Harry e Meghan ne saranno esclusi (Di lunedì 9 maggio 2022) Fervono i preparativi per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta: una clamorosa decisione riguarda Harry e Meghan, ecco cosa accadrà. Nonostante abbia compiuto 96 anni, sulle spalle di Elisabetta II continuano a pesare svariati compiti e l’onere di decisioni non semplici. Ultimamente l’arzilla sovrana è stata costretta sicuramente a limitare alcuni impegni per non L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 9 maggio 2022) Fervono i preparativi per il Giubileo di Platino della: una clamorosa decisione riguarda, ecco cosa accadrà. Nonostante abbia compiuto 96 anni, sulle spalle diII continuano a pesare svariati compiti e l’onere di decisioni non semplici. Ultimamente l’arzilla sovrana è stata costretta sicuramente a limitare alcuni impegni per non L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

