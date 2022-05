Ronda Rousey | “Vincere il titolo proprio il giorno della festa della mamma… speciale”

(Di lunedì 9 maggio 2022) Meno di 24 ore fa l’ex stellaUFCsi è laureata ancora una volta nella sua carriera da wrestlerWWE campionessa dea divisione femminile. Lo ha fatto brutalizzando Charlotte in un rude I Quit Match. La sua gioia è stata estrema,perchè ha coronato nuovamente questo sognoneldeamamma. Un momento“E’ una situazione completamente differente da quelle in cui sono abituata a trovarmi. E’ stato difficile, ma posso dire che questo è stato il regalo piu’ bello che abbia mai avuto per lamamma.”

Si aggiudica per la prima volta il titolo femminile di SmackDown, che riesce a costringere la precedente campionessa Charlotte Flair a dire "I quit ", imprigionandola nella sua armbar ...Infine, Madcap Moss cercherà di zittire Happy Corbin una volta per tutte ed il titolo femminile di Smackdown sarà messo in palio da Charlotte Flair controin un 'I quit match' ... WWE: Ottime notizie per Cody Rhodes, Edge e Ronda Rousey Meno di 24 ore fa l'ex stella della UFC Ronda Rousey si è laureata ancora una volta nella sua carriera da wrestler della WWE campionessa dea divisione femminile. Lo ha fatto brutalizzando Charlotte in ...Ieri notte Charlotte Flair e Ronda Rousey si sono affrontate in un intenso I Quit Match che le ha portate a darsi battaglia dentro e fuori dal ring con tutti gli oggetti a propria disposizione forniti ...