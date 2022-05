Romina Power | la foto inedita con Ylenia spezza il cuore

(Di lunedì 9 maggio 2022) Nel giorno della festa della mamma,ha pubblicato un dolcissimo scatto insieme alla figlia. Il post ha commosso tutti, vediamolo nel dettaglio. Impossibile dimenticare il dramma che colpì Albano Carrisi e la sua ex moglie. Era l’estate del 1993 e la loro bellissima figlia, scomparve nel nulla durante una vacanza in America. Purtroppo la giovane non è mai stata trovata, proprio ieri, in occasione della festa della mamma,ha postato unache la ritrae insieme alla figlia.: ecco ladiCarrisi che ha fatto commuovere il webSono passati moltissimi anni dalla scomparsa di ...

La cantante sul suo profilo Ig ha pubblicato un carosello di foto incredibili che hanno fatto battere il cuore a moltissimi fan. Il suo ricordo è sempre presente. Se si pensa anon si può neppure ricollegare il pensiero a Al Bano con cui è convolata a nozze il 26 luglio 1970 e dalla cui relazione sono nati i quattro figli Ylenia, Cristèl,Jr e Yari.