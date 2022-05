Roman Reigns | “Potrebbe essere l’ultima volta che vedete la Bloodline insieme sul ring”

(Di lunedì 9 maggio 2022) Dopo la sudata vittoria di questa notte a WrestleMania Backlash,si è lasciato andare ad un inusuale video-confessione su Instagram in cui ha parlato per alcuni minuti ai suoi fan. Il Tribal Chief ha postato un video in cui ha parlato interpretando, almeno in parte, il suo classico personaggio. “Probabilmente state pensando che quel match era pieno di futuri Hall of Famer, però aspettate, c’era anche Riddle” ha scherzatoaggiuntendo poi: “Imparerà”. “Cosa pensavate che sarebbe successo? Quando si tratta della, quando conta, potete contare su di noi. Non mi interessa chi c’è sul. Puoi mettere Randy Orton con chiunque. Metti Drew McIntyre con chiunque. Metti John Cena, Undertaker, Shawn Michaels, The Rock… chiunque. Chiunque e lali ...

