Roma, tifosi infuriati per i biglietti della finale di Conference League: il motivo (Di lunedì 9 maggio 2022) La Roma è pronta a disputare di nuovo una finale europea 31 anni dopo l'ultima volta. Grazie alla vittoria sul Leicester firmata Abraham, i giallorossi si giocheranno il prossimo 25 maggio la vittoria della Conference League contro il Feyenoord. Sede del match lo stadio di Tirana, capitale dell'Albania. Roma Conference League finaleA far scoppiare la polemica tra i tifosi della Roma sono stati alcuni annunci di vendita di biglietti per la finale a cifre esorbitanti. Se infatti i 10mila biglietti liberi (cioè accessibili a tutti) saranno messi in commercio domani ...

RealPiccinini : Le lacrime di Mou spiegano tante cose. Anche l’ignoranza di chi sosteneva che avrebbe fatto solo danni. Ma purtropp… - FBiasin : Ennesima finale per #Mourinho che in qualche modo ha già vinto, perché se il tuo stadio è sempre pieno (e quest’ann… - AlfredoPedulla : La #Roma: “Offriamo il biglietto ai tifosi di #Bodo”. La #Lazio: “L’aumento? Tanto non sarebbero venuti lo stesso”.… - FGiallorossa : @MarriSaurizio L'unica proporzione che conta sono i numeri: la media dei tifosi della Roma allo Stadio è praticamen… - CalcioOggi : Biglietti su ebay fino a 10mila euro. Il Feyenoord: 'Servivano più posti per i tifosi' - La Gazzetta dello Sport -