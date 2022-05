Roma, spaccio delivery: si nasconde sotto i tavoli del McDonalds con droga e contanti (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma. Le stazioni continuano ad essere luoghi di grande traffico, e non solamente di persone, ma anche di sostanze stupefacenti. Spesso, proprio gli spacciatori preferiscono i luoghi affollati, le piazze oppure posti di passaggio, così da poter sfruttare il ricco passaggio di individui, la calca e la confusione per non destare troppi sospetti. ”Beccato” durante lo spaccio tra la folla Ma, nella maggior parte dei casi, queste misure non reggono dinanzi ai controlli delle forze dell’ordine. Come nel caso delle ultime ore, davanti la stazione Termini, quando gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Viminale hanno arrestato un 24enne tunisino. Proprio il suo modo di muoversi, di agire e guardarsi intorno, nonostante la folla di persone, lo ha incastrato. Leggi anche: Da Napoli a Roma con 26kg di hashish: lo scambio di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 9 maggio 2022). Le stazioni continuano ad essere luoghi di grande traffico, e non solamente di persone, ma anche di sostanze stupefacenti. Spesso, proprio gli spacciatori preferiscono i luoghi affollati, le piazze oppure posti di passaggio, così da poter sfruttare il ricco passaggio di individui, la calca e la confusione per non destare troppi sospetti. ”Beccato” durante lotra la folla Ma, nella maggior parte dei casi, queste misure non reggono dinanzi ai controlli delle forze dell’ordine. Come nel caso delle ultime ore, davanti la stazione Termini, quando gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Viminale hanno arrestato un 24enne tunisino. Proprio il suo modo di muoversi, di agire e guardarsi intorno, nonostante la folla di persone, lo ha incastrato. Leggi anche: Da Napoli acon 26kg di hashish: lo scambio di ...

