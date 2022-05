(Di lunedì 9 maggio 2022), 9 mag (Adnkronos) - "Fratelli d'Italia con il convegnod'Europa tenutosi nella sala protomoteca del Campidoglio, ha messo ancora una volta al centro del suo interesse lad'Italia.non è un comune qualsiasi, deve recuperare il gap con le altre capitali europee ma per farlo ha bisogno di". Lo ha detto al convegnod'Europa il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia Francesco. "Grazie a Giorgia Meloni questo tema a lungo ignorato è stato riportato al centro del dibattito parlamentare. Fratelli d'Italia è per un'Europa confederata con l'Italia che sia da traino eil suo cuore pulsante”, ha aggiunto.

Roma: Lollobrigida (FdI), 'poteri speciali per la Capitale' Lo ha detto al convegno Roma Capitale d'Europa il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia Francesco Lollobrigida. "Grazie a Giorgia Meloni questo tema a lungo ignorato è stato riportato ..."
Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera è intervenuto in collegamento da Roma alla presentazione dei candidati per il Comune.