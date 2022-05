Roma, la finale è un incubo per i tifosi: voli cancellati, hotel alle stelle e biglietti anche a 5mila euro (Di lunedì 9 maggio 2022) biglietti sorteggiati, voli cancellati, hotel che se ne approfittano e ora anche la piaga bagarini con prezzi che per due biglietti arrivano a toccare anche i 10mila euro . La finale di Conference ... Leggi su leggo (Di lunedì 9 maggio 2022)sorteggiati,che se ne approfittano e orala piaga bagarini con prezzi che per duearrivano a toccarei 10mila. Ladi Conference ...

Advertising

Inter : ????? | ALLENAMENTO ?? I nerazzurri si preparano per la finale di mercoledì a Roma ?? - OfficialASRoma : TRIPLICE FISCHIO! SIAMO IN FINALE! SIAMO IN FINALE! SIAMO IN FINALE! DAJE ROMA DAJE! DAJE ROMA DAJE! DAJE ROMA… - FBiasin : Ennesima finale per #Mourinho che in qualche modo ha già vinto, perché se il tuo stadio è sempre pieno (e quest’ann… - InfoItalien : RT @ASRomaNostalgia: ?? 9 maggio 2007: Roma-Inter 6-2 ???? - Finale Coppa Italia ?????? #Amarcord #RomaInter #CoppaItalia #ASRoma - SC_K22 : @Gimbo25561186 @Pistogolblasta2 Vinto contro di voi, Napoli Roma e Lazio, pareggio con juve e manca ritorno Atalant… -