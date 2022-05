Roma | Giorgi-Tomljanovic alle 21 su SuperTennis

Leggi su federtennis

(Di lunedì 9 maggio 2022) Agli Internazionali BNL d’Italia Trevisan cede in due set all’esordio alla cinese Zhang, Cocciaretto strappa sei giochi alla svizzera Bencic, dodicesima testa di serie: in chiusura di giornata sul Centrale Camila deve vedersela con l’australiana in una sfida ad alto tasso di fascino