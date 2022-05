Roma | 24enne morto in monopattino | Procura indaga per omicidio stradale**

(Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - Ladi Roma ha aperto un fascicolo di indagine perstradale in relazione alla morte di undeceduto mentre si trovava su unnello scontro con un'auto in viale di Tor di Quinto avvenuto ieri sera. A condurre le indagini gli agenti della Polizia Locale del III Gruppo Nomentano che hanno acquisito i video di alcuni impianti di videosorveglianza presenti nella zona per capire se possano essere utili a ricostruire la dinamica dell'incidente. Gli accertamenti puntano anche a stabilire se ilinvestito a bordo delquando è stato colpito dall'auto, finita anche contro un palo, fosse in movimento oppure fermo a lato della strada. Il conducente dell'auto, un 22enne di Fara Sabina, dopo l'incidente è stato trasportato ...

Advertising

AibraOzen : A Roma un 24enne e' morto alla guida di un monopattino in uno scontro automobilistico! I famigerati monopattini son… - TgrRai : Travolto da un'auto mentre si trovava sul monopattino, muore a Roma un soldato 24enne originario di Frosinone. Il g… - Giornaleditalia : #MatteotaglientiromaviaTordiquinto Roma, il 24enne Matteo Taglienti perde la vita dopo uno scontro auto-monopattino - aciapparoni : RT @aciapparoni: Quante morti ancora prima di regole più rigide? le ultime non bastano... Travolto da un’auto a Roma: morto un militare di… - bizcommunityit : Roma: soldato di 24 anni muore sul monopattino elettrico, travolto da un’auto a Tor di Quinto -

Read More Flash Scontro tra monopattino e auto a, morto ragazzo di 24 anni 9 Maggio 2022 Unè morto ieri sera in un incidente con un'auto in viale di Tor di Quinto, all'altezza del civico.Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Viminale durante il quotidiano servizio di pattugliamento presso la stazione Termini, hanno arrestato untunisino. L'uomo è stato notato ...Centomila euro di risarcimento per la strage in cui persero la vita la figlia di 4 anni, la moglie 24enne e la cognata di 19, brutalmente uccise dalla mano di suo fratello. È questa la ...Al processo Alfred Melyshi, che massacrò a coltellate le due ragazze e la bimba, fu assolto per vizio totale di mente, e quindi non fu condannato a risarcire il danno. La battaglia legale di Anton con ...