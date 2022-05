Rita Dalla Chiesa difende la famiglia di Manuel Bortuzzo: ecco cos’ha detto (Di lunedì 9 maggio 2022) Domenica 8 maggio, su Rai1, è andato in onda il film Rinascere riguardante la vita di Manuel Bortuzzo. Su Twitter, Rita Dalla Chiesa ha spezzato una lancia a favore del nuotatore e della sua famiglia. Le parole di Rita Dalla Chiesa Rinascere è ispirato alla biografia di Manuel Bortuzzo: la promessa del nuoto italiano il 2 febbraio 2019 è stato colpito da una feRita d’arma da fuoco per uno scambio di persona. In questi giorni, il 22enne di Treviso è finito al centro del clamore mediatico per la fine della relazione con Lulù Selassié, conosciuta al Grande Fratello Vip 6. Sui social, alcuni fan della Principessa e la stessa Lulù hanno fatto delle critiche nei confronti della ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 9 maggio 2022) Domenica 8 maggio, su Rai1, è andato in onda il film Rinascere riguardante la vita di. Su Twitter,ha spezzato una lancia a favore del nuotatore e della sua. Le parole diRinascere è ispirato alla biografia di: la promessa del nuoto italiano il 2 febbraio 2019 è stato colpito da una fed’arma da fuoco per uno scambio di persona. In questi giorni, il 22enne di Treviso è finito al centro del clamore mediatico per la fine della relazione con Lulù Selassié, conosciuta al Grande Fratello Vip 6. Sui social, alcuni fan della Principessa e la stessa Lulù hanno fatto delle critiche nei confronti della ...

