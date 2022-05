Risultati classifica Serie A LIVE | Fiorentina-Roma a chiudere la giornata

(Di lunedì 9 maggio 2022)A: tutti gli aggiornamenti della trentaseiesimadi campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla trentaseiesimadiA che si svolgerà tra venerdì 6 e lunedì 9 maggio: i, lae i marcatori delle partite. Tre giornate al termine del campionato con il duello Scudetto che si infiamma subito grazie al primo anticipo che vedrà l’Inter ospitare l’Empoli a San Siro, cercando di mettere un po’ di pressione al Milan impegnato domenica sera nella “fatal Verona”. Con le posizioni Champions già definite, interesse vivo sulla lotta per gli altri posti in Europa: Lazio in casa con la Samp, Atalanta al Picco e posticipo di fuoco trae ...

La sfida del Franchi chiude la 36^ giornata di Serie A. La Roma vuole tornare al successo in campionato per raggiungere la Lazio e tenere a bada i ritorni di Atalanta e proprio della Fiorentina. Mouri ...