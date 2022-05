“Rischio salmonella”. Ritiro dei prodotti alimentari dai supermercati: l’avviso del ministero (Di lunedì 9 maggio 2022) Altro richiamo alimentare durante il fine settimana: il ministero della Salute ha segnalato il Ritiro, a scopo precauzionale, di diversi lotti di gallette di riso ricoperte di cioccolato al latte e cioccolato fondente e di biscotti con gocce di cioccolato a marchio Elite per la “possibile presenza di salmonella”. Il ministero fa sapere che sono finiti sotto le lenti d’ingrandimento del dipartimento, i prodotti venduti in confezioni da 70 grammi, per quanto riguarda entrambi i tipi di gallette, e da 180 grammi, per quanto riguarda i biscotti. Sono interessati dal provvedimento tutti i lotti e i termini minimi di conservazione prodotti prima del 29/04/2022. Le gallette e i biscotti richiamati sono stati prodotti dall’azienda Strauss-Elite in uno stabilimento situato ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 9 maggio 2022) Altro richiamo alimentare durante il fine settimana: ildella Salute ha segnalato il, a scopo precauzionale, di diversi lotti di gallette di riso ricoperte di cioccolato al latte e cioccolato fondente e di biscotti con gocce di cioccolato a marchio Elite per la “possibile presenza di”. Ilfa sapere che sono finiti sotto le lenti d’ingrandimento del dipartimento, ivenduti in confezioni da 70 grammi, per quanto riguarda entrambi i tipi di gallette, e da 180 grammi, per quanto riguarda i biscotti. Sono interessati dal provvedimento tutti i lotti e i termini minimi di conservazioneprima del 29/04/2022. Le gallette e i biscotti richiamati sono statidall’azienda Strauss-Elite in uno stabilimento situato ...

