Rinnovo Patric con la Lazio: fumata bianca con la benedizione di Sarri (Di lunedì 9 maggio 2022) Rinnovo Patric con la Lazio: fumata bianca sempre più vicina. Sarri soddisfatto del rendimento del suo difensore Il gol, un’esultanza incontenibile e le parole di elogio di Sarri. Patric sta vivendo un gran momento e, da sicuro partente, è diventato una possibile certezza. Il tecnico, nel post partita di Lazio-Sampdoria, si è sbilanciato: «Ha tutto per diventare molto forte» e il ragazzo ricambia la fiducia col desiderio di rimanere ancora a Roma Come riportato da La Repubblica, infatti, la trattativa per il Rinnovo procede spedita e la fumata bianca per la firma sembra sempre più vicina. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 9 maggio 2022)con lasempre più vicina.soddisfatto del rendimento del suo difensore Il gol, un’esultanza incontenibile e le parole di elogio dista vivendo un gran momento e, da sicuro partente, è diventato una possibile certezza. Il tecnico, nel post partita di-Sampdoria, si è sbilanciato: «Ha tutto per diventare molto forte» e il ragazzo ricambia la fiducia col desiderio di rimanere ancora a Roma Come riportato da La Repubblica, infatti, la trattativa per ilprocede spedita e laper la firma sembra sempre più vicina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

