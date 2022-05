Riforme | Meloni | ' domani mia pdl su presidenzialismo | non ci sono più scuse' **

Advertising

right_word6 : Giorgia Meloni (allo stato attuale) sembrerebbe l’unica “presentabile” alle prossime elezioni non solo di destra ma… - dattilomonica73 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Vediamo se c’è qualche sinistroide, così sfacciato da replicare alle parole della M… - robe_marc : @PaulLamanski @RSessa58 @giovannabordo11 @ERivetta Infatti arriverà la Meloni e di questo ringrazieremo tutti color… - tTommaso70 : @andrea_news @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Almeno la meloni va a governare così se fanno un po’ di leggi giuste e… - FratellidItalia : RT @SecolodItalia1: Presidenzialismo, il testo arriva in aula. Meloni: «È la madre di tutte le riforme costituzionali» -

Agenzia ANSA

Caro direttore, Giorgiasta puntando davvero a Palazzo Chigi Oppure ha un altro piano per andare ancora più lontano,... nessun accenno alledei Trattati europei, visto che in Europa ci ...Salvini bacchetta la: "Se fossimo rimasti all'opposizione per dire no alle, oggi ci troveremmo una delega fiscale con patrimoniale" Infine non è mancata anche la 'stoccata' alla... Fisco: Meloni, riforma è patrimoniale mascherata di Letta - Ultima Ora Meloni e con la stessa sinistra che, quando è stata al governo, non ha avuto il necessario coraggio per cambiare le cose. Così continua ad essere con Draghi. Niente riforma del lavoro, della scuola, ...Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Ancora non è stata fissata una data, ma nei giorni scorsi Berlusconi si è sentito con Meloni e Salvini". Così Antonio Tajani ad Affaritaliani.it che ...