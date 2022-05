(Di lunedì 9 maggio 2022) Negli ultimi tempi il nome diOrton è sulla bocca di tutti. Il campione di coppia di Raw, infatti, ha da poco festeggiato il ventennale della sua carriera in WWE, ed il successo del suo team, gli RK-Bro, parla da sé. Chi ne giova, soprattutto, è, che sta traendo tutto il possibile da questa run in coppia con l’Apex Predator, col quale non solo ha stretto una salda amicizia, ma sta anche imparando molto, rivedendo anche il suo primo regno di campione di coppia, a NXT, con. Fare di meno ottenendo di più Parlando con Catch Club, Mattha parlato di come siail team conOrton rispetto a quello con, per un semplice, importantissimo motivo. “Conho imparato a fare di ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Riddle: 'Randy è diverso di Pete Dunne, mi sta insegnando a raccontare una storia' - - TSOWrestling : I preziosi consigli di Randy Orton // #TSOW #TSOS -

... ovvero i campioni di coppia di Smackdown Jimmy e Jey Uso con il campione indiscusso Roman Reigns , e gli RK - Bro dei campioni di RAWOrton insieme con Drew McIntyre . Inizialmente ...Annunciati anche il match tra la SmackDown Women's Champion Charlotte Flair e Ronda Rousey, e un Tag Team match tra i campioni in carica di Raw,Orton e, e i campioni dello show blu, ...Negli ultimi tempi il nome di Randy Orton è sulla bocca di tutti. Il campione di coppia di Raw, infatti, ha da poco festeggiato il ventennale della sua carriera in WWE, ed il successo del suo team, gl ...Randy Orton’s contributions to WWE cannot be understated as he has always been a major part of WWE programming in the past two decades. He has worked ...