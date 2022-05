Richiedi la tua carta regalo Amazon di 1000 euro : ci risiamo con la truffa (Di lunedì 9 maggio 2022) Un appetitoso messaggio vi arriva per email, promettendo un buono Amazon in regalo … è in realtà una truffa. Cestinare subito e non fare click su nessun link! Ecco il testo della frode : Sei il participante n. 3564, Lo scorso mese le abbiamo comunicato che avrebbe potuto vincere: un BUONO ACQUISTO PER Amazon del valore di 1000 euro Abbiamo notato che non é stato richiesto il premio in questione. Non é piú interessato? Convalidi nuovamente i suoi dati, cliccando qui I suoi vantaggi: 1. carta regalo spendibile direttamente da casa sua 2. facile, veloce e senza compromessi 3. 100% gratuita Se é stato selezionato per poter ricevere un BUONO ACQUISTO del valore di 1000 euro, clicchi qui Serena – Supporto Tecnico Un ... Leggi su analisideirischinformatici (Di lunedì 9 maggio 2022) Un appetitoso messaggio vi arriva per email, promettendo un buonoin… è in realtà una. Cestinare subito e non fare click su nessun link! Ecco il testo della frode : Sei il participante n. 3564, Lo scorso mese le abbiamo comunicato che avrebbe potuto vincere: un BUONO ACQUISTO PERdel valore diAbbiamo notato che non é stato richiesto il premio in questione. Non é piú interessato? Convalidi nuovamente i suoi dati, cliccando qui I suoi vantaggi: 1.spendibile direttamente da casa sua 2. facile, veloce e senza compromessi 3. 100% gratuita Se é stato selezionato per poter ricevere un BUONO ACQUISTO del valore di, clicchi qui Serena – Supporto Tecnico Un ...

