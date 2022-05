Revocato sciopero vigili del 15 maggio a Milano | scongiurato caos in vista di Milan-Atalanta

Leggi su sportface

(Di lunedì 9 maggio 2022) La Commissione di garanzia nazionale sugli scioperi haloannunciato deiindetto dal sindacato Sulpl per domenica 15. Infatti, è stata segnalata la presenza, per il 20, di unogià programmato a livello nazionale, e due scioperi così ravvicinati non sono ammessi dalla cosiddetta “rarefazione oggettiva”, che recita: “In caso di scioperi generali deve essere rispettato un intervallo oggettivo minimo di 10 giorni tra la data di effettuazione dellogenerale e le date di effettuazione degli scioperi in ambito minore”. La data del 15non era stata scelta casualmente da Sulpl, in quanto in quel giorno sono in programma la ...