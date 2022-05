Renault - Negoziati ancora in corso su AvtoVaz

(Di lunedì 9 maggio 2022) Lanon haraggiunto un accordo con le autorità russe sulle sue attività in Russia e, in particolare, sulla partecipazione detenuta nel capitale dell'e sulla proprietà di un impianto di assemblaggio a Mosca. "Isonoin", ha affermato l'amministratore delegato Luca de Meo, smentendo così quanto emerso a fine aprile su un compromesso in grado di evitare ai francesi gli effetti delle sanzioni imposte dai Paesi occidentali per l'invasione dell'Ucraina. Nessun accordo. Nello specifico, l'agenzia Interfax ha citato le dichiarazioni del ministro del Commercio russo, Denis Manturov, secondo il quale la fabbrica moscovita passerà alla municipalità di Mosca, mentre il 69% circa del costruttore russo sarà trasferito all'istituto di ricerca ...

