Regole 15 giugno: estate senza restrizioni Covid? Le ipotesi in campo (Di lunedì 9 maggio 2022) Regole 15 giugno: secondo il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa dopo due duri anni di epidemia l’Italia potrebbe essere pronta a un’estate senza restrizioni anti-contagio. Quali sono quelle ancora in vigore e che dovrebbero essere rimosse a metà mese prossimo? Una panoramica della situazione. Regole 15 giugno: verso un’estate senza restrizioni? Regole 15 giugno: “dopo metà giugno credo ci siano le condizioni per arrivare a un’estate senza restrizioni”; lasciano poco spazio a dubbi le parole pronunciate dal Sottosegretario alla Salute Andrea Costa nel corso di una recente intervista. “L’importante è ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 9 maggio 2022)15: secondo il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa dopo due duri anni di epidemia l’Italia potrebbe essere pronta a un’anti-contagio. Quali sono quelle ancora in vigore e che dovrebbero essere rimosse a metà mese prossimo? Una panoramica della situazione.15: verso un’15: “dopo metàcredo ci siano le condizioni per arrivare a un’”; lasciano poco spazio a dubbi le parole pronunciate dal Sottosegretario alla Salute Andrea Costa nel corso di una recente intervista. “L’importante è ...

Advertising

Corriere : Mascherine: in Italia l’obbligo rimane fino al 15 giugno per aerei, navi, treni e bus - suzysolidor1900 : RT @alex_pirlowski: Nuove regole della 'privacy' dal 10 giugno 2022 - alex_bissa : @GeMa7799 Yesss. In Italia resta l'obbligo fino almeno al 15/06. - zaraluc50 : RT @alex_pirlowski: Nuove regole della 'privacy' dal 10 giugno 2022 - mani72012 : RT @alex_pirlowski: Nuove regole della 'privacy' dal 10 giugno 2022 -