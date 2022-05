Rafa Nadal scalda i motori: “Il torneo di Roma? È speciale, come Ancelotti” (Di lunedì 9 maggio 2022) La leggenda vivente del tennis internazionale, Rafa Nadal, pronta per vivere gli Internazionali d’Italia. Un’altra volta ancora. Il campione spagnolo vuole viversi al mille un torneo che, secondo lui, è speciale. Intervenuto durante la trasmissione condotta da Fabio Fazio, l’iberico ha parlato delle sfide Romane, del Real Madrid di Carlo Ancelotti (di cui è tifoso) e di tematiche più scottanti. Rafa Nadal prima di Roma: “Felice di essere qui” “Sono contento di essere al Foro Italico – ha detto lo spagnolo, ospite di Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’, in onda su Rai Tre -. A Roma ho anche chiesto a mia moglie di sposarmi dopo 14 anni di fidanzamento: per me è un posto speciale. La felicità: quando ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 9 maggio 2022) La leggenda vivente del tennis internazionale,, pronta per vivere gli Internazionali d’Italia. Un’altra volta ancora. Il campione spagnolo vuole viversi al mille unche, secondo lui, è. Intervenuto durante la trasmissione condotta da Fabio Fazio, l’iberico ha parlato delle sfidene, del Real Madrid di Carlo(di cui è tifoso) e di tematiche più scottanti.prima di: “Felice di essere qui” “Sono contento di essere al Foro Italico – ha detto lo spagnolo, ospite di Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’, in onda su Rai Tre -. Aho anche chiesto a mia moglie di sposarmi dopo 14 anni di fidanzamento: per me è un posto. La felicità: quando ...

