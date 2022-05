Questo treno merci non trasporta carri armati al confine con la Russia (Di lunedì 9 maggio 2022) Il 4 maggio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra dei carri armati trasportati da un treno merci. Le immagini sono accompagnate da Questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «La Finlandia trasferisce carri armati ed equipaggiamento militare ai suoi confini con la Russia». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale, ma non mostra il trasferimento «di carri armati ed equipaggiamento militare» da parte della Finlandia verso i suoi confini con la Russia e non ha alcun collegamento con l’invasione militare russa dell’Ucraina. Come ha chiarito il 4 maggio 2022 l’ esercito finlandese sul proprio ... Leggi su facta.news (Di lunedì 9 maggio 2022) Il 4 maggio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra deiti da un. Le immagini sono accompagnate dacommento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «La Finlandia trasferisceed equipaggiamento militare ai suoi confini con la». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale, ma non mostra il trasferimento «died equipaggiamento militare» da parte della Finlandia verso i suoi confini con lae non ha alcun collegamento con l’invasione militare russa dell’Ucraina. Come ha chiarito il 4 maggio 2022 l’ esercito finlandese sul proprio ...

