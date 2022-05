Questi documenti secondo cui la Polonia si preparerebbe a invadere l’Ucraina sono falsi (Di lunedì 9 maggio 2022) Il 7 maggio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che la Bbc avrebbe riferito che «la Polonia si sta preparando a portare il suo esercito nell’Ucraina occidentale». I «cartelloni pubblicitari con l’immagine del comandante in capo polacco Jaroslav Mick» sarebbero «apparsi in Ucraina con le parole: “è ora di ricordare la storia”; Mika ha già firmato un decreto per mettere una parte dell’esercito polacco in piena prontezza al combattimento con l’obiettivo di mettere sotto protezione polacca importanti aree infrastrutturali dell’Ucraina occidentale». Nel post compare una foto che mostrerebbe uno di Questi cartelloni pubblicitari in una strada di città. Infine, si sostiene che sarebbero «trapelate anche informazioni sul dispiegamento del 6°, 16° e 18° battaglione aviotrasportato della 6a brigata» ... Leggi su facta.news (Di lunedì 9 maggio 2022) Il 7 maggio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che la Bbc avrebbe riferito che «lasi sta preparando a portare il suo esercito neloccidentale». I «cartelloni pubblicitari con l’immagine del comandante in capo polacco Jaroslav Mick» sarebbero «apparsi in Ucraina con le parole: “è ora di ricordare la storia”; Mika ha già firmato un decreto per mettere una parte dell’esercito polacco in piena prontezza al combattimento con l’obiettivo di mettere sotto protezione polacca importanti aree infrastrutturali deloccidentale». Nel post compare una foto che mostrerebbe uno dicartelloni pubblicitari in una strada di città. Infine, si sostiene che sarebbero «trapelate anche informazioni sul dispiegamento del 6°, 16° e 18° battaglione aviotrasportato della 6a brigata» ...

