“Quadro molto complicato”. Eva Henger, parla il medico: come sta ora dopo l’incidente (Di lunedì 9 maggio 2022) Arrivano altre notizie su Eva Henger, dopo il terribile incidente stradale verificatosi in Ungheria mentre si trovava in auto insieme al marito Massimiliano Caroletti. come succede da un po’ di giorni a questa parte, Barbara D’Urso nel corso di ‘Pomeriggio Cinque’ è sempre in grado di aggiornare le condizioni di salute dell’ex attrice pornografica. Quest’ultima è stata trasferita in Italia ed è ora ricoverata in ospedale nella capitale Roma. E il medico che l’ha in cura ha rivelato altri dettagli importanti. A proposito dell’incidente di Eva Henger, sulle sue condizioni si era già espressa Carmelita giorni fa: “Lei è fratturata ovunque, mi ha mandato un messaggio: la sua clavicola è finita dall’altra parte del corpo. Se volete, dopo questo servizio, cambiate canale, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 9 maggio 2022) Arrivano altre notizie su Evail terribile incidente stradale verificatosi in Ungheria mentre si trovava in auto insieme al marito Massimiliano Caroletti.succede da un po’ di giorni a questa parte, Barbara D’Urso nel corso di ‘Pomeriggio Cinque’ è sempre in grado di aggiornare le condizioni di salute dell’ex attrice pornografica. Quest’ultima è stata trasferita in Italia ed è ora ricoverata in ospedale nella capitale Roma. E ilche l’ha in cura ha rivelato altri dettagli importanti. A proposito deldi Eva, sulle sue condizioni si era già espressa Carmelita giorni fa: “Lei è fratturata ovunque, mi ha mandato un messaggio: la sua clavicola è finita dall’altra parte del corpo. Se volete,questo servizio, cambiate canale, ...

