Putin: siamo in Ucraina per difendere la patria (Di lunedì 9 maggio 2022) Il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto un discorso durante la parata per annuale del Giorno della Vittoria dell'Unione Sovietica sulla Germania nazista. Putin ha affermato che la Russia è in Ucraina per difendere la patria. Ha poi detto che la NATO minacciava la Russia e per questo "l'operazione in Ucraina è stata inevitabile".

