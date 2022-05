Putin ritratto così per le strade: occhio al dettaglio, uno sfregio totale per il 9 maggio | Foto (Di lunedì 9 maggio 2022) sfregio a Vladimir Putin. La comunità ucraina di Oslo ha risposto all'invasione dell'Ucraina con un pupazzo a dir poco estremo: per le strade norvegesi, infatti, è stato mostrata una riproduzione del presidente russo con tanto di corda al collo. Il manichino è stato trasportato a bordo di un rimorchio per le strade. Oltre al pupazzo, sul vetro posteriore dell'auto, c'erano alcune frasi che lasciavano ben poco spazio all'immaginazione: "Stop russland, stopp krigen" ("Fermate la Russia, fermate la guerra"), mentre sul cartello appeso sul fantoccio di Putin è stato scritto "criminale di guerra". Una frase già pronunciata da Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, che ha sollevato la polemica. Biden aveva attaccato Putin, creando tensioni al Cremlino che, per tutta risposta, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022)a Vladimir. La comunità ucraina di Oslo ha risposto all'invasione dell'Ucraina con un pupazzo a dir poco estremo: per lenorvegesi, infatti, è stato mostrata una riproduzione del presidente russo con tanto di corda al collo. Il manichino è stato trasportato a bordo di un rimorchio per le. Oltre al pupazzo, sul vetro posteriore dell'auto, c'erano alcune frasi che lasciavano ben poco spazio all'immaginazione: "Stop russland, stopp krigen" ("Fermate la Russia, fermate la guerra"), mentre sul cartello appeso sul fantoccio diè stato scritto "criminale di guerra". Una frase già pronunciata da Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, che ha sollevato la polemica. Biden aveva attaccato, creando tensioni al Cremlino che, per tutta risposta, ...

Advertising

andvaccaro : Marcello Foa: no vax, no euro, ultrà di Putin. Ecco il ritratto del neo presidente Rai - la Repubblica - globalistIT : - JLMTCGA : RT @Micol_Fla: Dal 7 maggio è in edicola “Il mondo dopo Putin”. Abbiamo ritratto il mondo che si sta creando con storie, analisi, immagini… - felicetrinches : RT @Micol_Fla: Dal 7 maggio è in edicola “Il mondo dopo Putin”. Abbiamo ritratto il mondo che si sta creando con storie, analisi, immagini… - DossiCarla : @francang1950 @linuccia161 @TgLa7 @mannocchia No vax, pro Putin ?? il ritratto di chi non capisce neppure in che epoca siamo. -