Putin, niente guerra globale ma si incorona nuovo Stalin Nel Giorno della Vittoria la Russia ritorna all'Urss (Di lunedì 9 maggio 2022) A Mosca le celebrazioni del 75esimo anniversario della Vittoria nella Seconda guerra Mondiale. Putin sogna il ritorno dell'U ma l'Ucraina gli ha rovinato i piani per la parata militare Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 9 maggio 2022) A Mosca le celebrazioni del 75esimo anniversarionella SecondaMondiale.sogna il ritorno dell'U ma l'Ucraina gli ha rovinato i piani per la parata militare Segui su affaritaliani.it

Advertising

HuffPostItalia : Putin ha parlato poco, dicendo niente. E questa è una buona notizia - fattoquotidiano : LIVORNO Il “Goldoni” prima concede il palco al docente, poi ci ripensa: “Qui niente politica”. Ma in passato sfil… - GiovaQuez : Borgonovo: 'Se ci schieriamo a fianco ad una nazione in guerra anche noi diventiamo obiettivi. Quando dovrebbe fini… - fraluca_pac : RT @MassimoLeaderPD: L'intervento di Putin è finito, per ora niente annunci di mobilitazione generale. Il riferimento ai separatisti che co… - GibelliTiziana : RT @assurdistan: Putin ha fatto il famoso sulla piazza rossa. Ha detto che ha stato ampiamente frainteso e comunque é colpa della NATO. F… -