Putin, il "giallo" della coperta sulle gambe e la cravatta Marinella da 130 euro forse regalo di Berlusconi

Le voci su una possibile malattia di Putin si incrociano anche oggi, nell'immediatezza della parata alla quale il leader russo ha assistito, in parte seduto, secondo alcuni un segnale di debolezza. "Putin per la prima volta in tutta la storia della Russia e dell'Unione Sovietica ha seguito la parata del 9 maggio non in piedi, ma seduto e con una coperta poggiata sulle gambe", sostiene il giornalista Yuri Colombo, collaboratore di diverse testate italiane e internazionali, che intervenendo sul canale svizzero Rsi a proposito delle celebrazioni del 9 maggio, ha aggiunto: "Mi ha colpito. E' evidente che ci siano segnali di affaticamento". Un altro "giallo" riguarda invece la cravatta indossata, forse un "made in Italy"

