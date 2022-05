Putin | il discorso alla parata del 9 maggio | parole prudenti e prevedibili sulla guerra preventiva

(Di lunedì 9 maggio 2022) Nessuna sorpresa. E per fortuna neppure nessuna sorpresa negativa. E si apre lo scenario di una negoziazione sotterranea con l'Occidente in linea anche con prese di posizione più moderate...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Con l'attacco all'Ucraina Mosca ha risposto ad 'una minaccia diretta vicino ai confini russi' perché 'un… - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Quello di #Putin era un discorso molto atteso, sicuramente storico e da leggere attentamente: ecco… - fattoquotidiano : 'COMBATTETE CONTRO I NAZISTI' Ecco uno dei passaggi del discorso di Vladimir Putin. Qui si rivolge a chi sta combat… - paneido : RT @MarcoFattorini: Nel suo discorso Putin non ha rivendicato nessuna vittoria in Ucraina, ma almeno i soldati russi hanno potuto portare a… - giulym53 : Aspettavo le sue considerazioni preziose sul discorso di Putin alla parata. Sono arrivate. Da leggere ?? -

Non ci sono stati annunci di vittoria né una dichiarazione di guerra: gli aerei dell'aviazione russa che per giorni avevano fatto prove di volo per sfilare alla parata e disegnare la Z, simbolo dell'...... il trionfo sovietico sul nazismo e il tributo di oltre 27 milioni di soldati sovietici per combatterlo, il presidente Vladimirinterrompe il suo tradizionaleper omaggiare, con un ..."Urrà", il grido dei soldati russi al termine del discorso di Putin nel corso delle celebrazioni a Mosca per il Giorno della Vittoria.Fonte: ...Vladimir Putin ha pronunciato il suo atteso discorso durante le celebrazioni della vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Non c'è stato alcun annuncio di mobilitazione generale contro l'Ucraina ma ...