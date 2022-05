Putin, il discorso alla Festa della Vittoria: orario e come cambierà la guerra in Ucraina (Di lunedì 9 maggio 2022) Attesa per il discorso di Vladimir Putin che si terrà nella giornata del 9 maggio in occasione della Festa della Vittoria: il leader della Russia parlerà dalla Piazza Rossa di Mosca in una data molto importante per la nazione, in cui si celebra la resa della Germania nazista durante la Seconda guerra Mondiale. Vediamo l’orario L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 9 maggio 2022) Attesa per ildi Vladimirche si terrà nella giornata del 9 maggio in occasione: il leaderRussia parlerà dPiazza Rossa di Mosca in una data molto importante per la nazione, in cui si celebra la resaGermania nazista durante la SecondaMondiale. Vediamo l’L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

fattoquotidiano : #9MAGGIO Oggi il capo del Cremlino terrà il tradizionale discorso alla nazione: in molti lo attendono come un pote… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | A Mosca è il giorno della parata per il 'Giorno della Vittoria'. Attesa per il discorso di Putin #ANSA - SkyTG24 : DIRETTA Guerra #Ucraina #Russia, oggi a Mosca grande parata militare. Atteso discorso #Putin - JolietJackBlues : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Con l'attacco all'Ucraina Mosca ha risposto ad 'una minaccia diretta vicino ai confini russi' perché 'un attacc… - a_lambardi : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Con l'attacco all'Ucraina Mosca ha risposto ad 'una minaccia diretta vicino ai confini russi' perché 'un attacc… -