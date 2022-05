Putin e la cravatta italiana alla parata del 9 maggio. Marinella: «Forse gliel’ha regalata Berlusconi» (Di lunedì 9 maggio 2022) Una cravatta scura a pois. Un modello classico e – probabilmente – italiano quello sfoggiato da Vladimir Putin nel giorno della parata della Vittoria del 9 maggio. «Penso proprio fosse una delle nostre, mi sembra proprio sia una delle mie. Si tratta di un modello punta a spillo blu e bianco, Forse regalatagli da Silvio Berlusconi o Forse facente parte di uno stock mandato al presidente Putin. Si tratta di un modello classico, elegante, che di solito si mette nelle occasioni importanti», ha spiegato Maurizio Marinella, a capo dell’omonimo marchio noto per le cravatte sartoriali, intervistato da Giorgio Lauro e Francesca Fagnani a “Un giorno da Pecora”. Secondo lei è probabile che il capo in questione sia stato ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 9 maggio 2022) Unascura a pois. Un modello classico e – probabilmente – italiano quello sfoggiato da Vladimirnel giorno delladella Vittoria del 9. «Penso proprio fosse una delle nostre, mi sembra proprio sia una delle mie. Si tratta di un modello punta a spillo blu e bianco,gli da Silviofacente parte di uno stock mandato al presidente. Si tratta di un modello classico, elegante, che di solito si mette nelle occasioni importanti», ha spiegato Maurizio, a capo dell’omonimo marchio noto per le cravatte sartoriali, intervistato da Giorgio Lauro e Francesca Fagnani a “Un giorno da Pecora”. Secondo lei è probabile che il capo in questione sia stato ...

