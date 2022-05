Putin discorso reazionario peggio di Kirill: 'Patria, fede e valori tradizionali, l'Occidente li ha cancellati' (Di lunedì 9 maggio 2022) Un riscorso reazionario, quasi una fotocopia con quello del Patriarca Kirill, con una aggiunta più specifica sulla guerra. 'Gli Stati Uniti d'America, soprattutto dopo il crollo dell'Unione Sovietica, ... Leggi su globalist (Di lunedì 9 maggio 2022) Un riscorso, quasi una fotocopia con quello delrca, con una aggiunta più specifica sulla guerra. 'Gli Stati Uniti d'America, soprattutto dopo il crollo dell'Unione Sovietica, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Con l'attacco all'Ucraina Mosca ha risposto ad 'una minaccia diretta vicino ai confini russi' perché 'un… - fattoquotidiano : #9MAGGIO Oggi il capo del Cremlino terrà il tradizionale discorso alla nazione: in molti lo attendono come un pote… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | A Mosca è il giorno della parata per il 'Giorno della Vittoria'. Attesa per il discorso di Putin #ANSA - Grabona : Discorso integrale del presidente Putin alla parata del 9 maggio - Ben_di_ : RT @NicolaPorro: ?? Ultima ora ?? Quello di #Putin era un discorso molto atteso, sicuramente storico e da leggere attentamente: ecco tutto i… -