Putin “Combattiamo per la sicurezza e la nostra patria” (Di lunedì 9 maggio 2022) MOSVA (RUSSIA) (ITALPRESS) – “Anche adesso in questi giorni voi combattete per il nostro popolo in Donbass, per la sicurezza, per la nostra patria”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, intervenendo alla parata organizzata a Mosca in occasione del Giorno della Vittoria, parlando ai militari russi. Rivolgendosi a coloro che “lottano nel Donbass”, Putin ha aggiunto: “Voi state lottando per la patria, per il suo futuro e affinchè nessuno dimentichi la lezione della Seconda guerra mondiale, perchè nel mondo non ci sia posto per i nazisti”. Poi il leader del Cremlino ha chiesto un minuto di silenzio in ricordo di coloro che “hanno perso la vita” per la Russia. “La Russia ha chiesto di avere un dialogo sicuro con l'Occidente. I paesi della Nato non hanno voluto ascoltarci e questo ... Leggi su iltempo (Di lunedì 9 maggio 2022) MOSVA (RUSSIA) (ITALPRESS) – “Anche adesso in questi giorni voi combattete per il nostro popolo in Donbass, per la, per la”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir, intervenendo alla parata organizzata a Mosca in occasione del Giorno della Vittoria, parlando ai militari russi. Rivolgendosi a coloro che “lottano nel Donbass”,ha aggiunto: “Voi state lottando per la, per il suo futuro e affinchè nessuno dimentichi la lezione della Seconda guerra mondiale, perchè nel mondo non ci sia posto per i nazisti”. Poi il leader del Cremlino ha chiesto un minuto di silenzio in ricordo di coloro che “hanno perso la vita” per la Russia. “La Russia ha chiesto di avere un dialogo sicuro con l'Occidente. I paesi della Nato non hanno voluto ascoltarci e questo ...

