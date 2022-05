Putin auspica “Mai più l’obbrobrio di una guerra mondiale” | poi attacca la Nato Zelensky lo ‘maledice’ e promette | “Presto 2 Giornate della vittoria”

(Di lunedì 9 maggio 2022) Una celebrazione comunque sontuosa, con 11mila soldati schierati nella Piazza Rossa, circondata da mezzi cingolati, lanciamissili e tante altre attrezzature militari. Per la precarietà delle condizioni meteorologiche è stato invece cancellato l’atteso show areo nel corso del quale, era stato anticipato, i caccia avrebbero dovuto sorvolare la piazza disegnando più lettere ‘zeta’, usata come segno ‘dell’operazione militare speciale’, iniziata lo scorso 24 febbraio in Ucraina. La Parata che è stata comandata dal capo di stato maggiore delle forze di terra, il generale Oleg Salyuko. Grande assente invece, il capo di stato maggiore, Valery Gersasimov. Una parata sì caratterizzata dalla propaganda, ma anche dalla ‘grande accortezza’ didi non prestare il fianco a facili strumentalizzazioni Al di lapropaganda, inevitabile in questi casi, e di ...

Al netto dei non pochi che stanno conper sentimento, sensazione, emozione, ragionamento, ... Anzi questa guerra non la deve vincere nessuno, Italiapareggio. Diceva qualcuno una volta che ...Per Scholz, "non vincerà, l'Ucraina resisterà. libertà e sicurezza vinceranno, come ... Il leader della Lega Matteo Salviniche Draghi induca Biden a toni più pacati. Tags biden draghi ...Il piano di Letta per la pace: Confederazione Europea non solo con l’Ucraina, ma anche con Moldavia, Georgia, Macedonia del Nord, Albania e Serbia ...L’Onu, che ieri ha adottato all’unanimità dei Paesi del Consiglio di sicurezza il primo documento in cui auspica una soluzione pacifica alla ... Ma il Paese è in attesa “della prossima mossa di Putin: ...