Putin ai soldati nella Giornata della Vittoria | ' Combattete per la nostra gente nel Donbass e per la Patria'

(Di lunedì 9 maggio 2022) - 'Compagni ufficiali, sottoufficiali, compagni, generali e ammiragli, mi congratulo con voi per il 77esimo anniversariogrande. Anche ora in questi giorni voiper la...

Advertising

EnricoLetta : L’allargamento UE 18 anni, scelta lungimirante.???? dimostrò visione e leadership grazie a Romano Prodi presidente de… - MisterRockin : RT @VivoLibera: Ricordate questa pazza nazista fanatica che esortava i suoi simili a tagliare la gola ai Russi? Eccola implorare clemenza a… - RealSofi21 : RT @MediasetTgcom24: Putin: 'Orgogliosi per gesta soldati Usa contro i nazisti' #usa #nazisti #americani #russo #secondaguerramondiale htt… - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @MediasetTgcom24: Putin: 'Orgogliosi per gesta soldati Usa contro i nazisti' #usa #nazisti #americani #russo #secondaguerramondiale htt… - J0k3r_Unlimited : RT @VivoLibera: Ricordate questa pazza nazista fanatica che esortava i suoi simili a tagliare la gola ai Russi? Eccola implorare clemenza a… -

...10arriva nella Piazza Rossa per la parata Il presidente russo Vladimirè arrivato ... 07:40 Kiev: 32mila appelli da parenti dirussi dispersi L'Ucraina ha ricevuto 32mila appelli da ...Ci sono state speculazioni sul fatto chepotrebbe ordinare una mobilitazione generale o parziale deilunedì, anche se il Cremlino ha già respinto questo come "sciocchezza". A differenza ...Vladimir Putin, nel suo discorso dalla piazza Rossa in occasione della parata del "giorno della vittoria", ha spiegato perché ha invaso l'Ucraina ...“In Donbass le truppe russe combattono sulla loro terra, dove i loro antenati hanno combattuto il nemico”, ha poi aggiunto Nessun annuncio di vittoria, nessun segnale di tregua, solo un’ulteriore spin ...