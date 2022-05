Putin a marcia del Reggimento immortale con foto del padre

Advertising

Il presidente russo Vladimirha partecipato oggi sulla Piazza Rossa alladel cosiddetto Reggimento immortale, durante la quale i discendenti dei combattenti che parteciparono alla guerra sovietica contro i nazisti ...In occasione degli auguri per la Giornata della Vittoria in Europa,ha assicurato che "come ... Sfileranno in 33 colonne in. Coinvolte anche 131 unità di armamenti ed equipaggiamenti, 77 ...Putin, riferisce la Tass, ha marciato mostrando una fotografia di suo padre, che partecipò appunto alla cosiddetta Grande guerra patriottica. Il presidente aveva partecipato in presenza alla marcia ...Vladimir «Putin ha riconosciuto che non c'è una vittoria da celebrare». Lo ha detto l'ambasciatrice americana all'Onu, Linda Thomas-Greenfield in un'intervista alla Cnn, a proposito del discorso del l ...