Psg | Pochettino verso l’addio E punta l’Athletic Bilbao

(Di lunedì 9 maggio 2022) Mauriciodal Paris Saint Germain. Secondo “L’Equipe”, nonostante abbia ancora un anno di contratto, il tecnico argentino non sarà confermato dal Psg: la vittoria della Ligue 1 viene considerata insufficiente a fronte della debacle in Champions col Real Madrid. E perpotrebbe profilarsi uno sbarco al San Mames: Marcelino non ha ancora rinnovato cone i baschi starebbero pensando all’attuale allenatore del Psg. SportFace.

Dopo aver vinto la Ligue 1, il tecnico pariginoha concesso alla squadra due giorni di ... Il suo futuro è ancora in bilico tra il rinnovo con ile il trasferimento al Real Madrid. ...... già campione di Francia da due settimane, giocherà il prossimo match sabato prossimo e... col suo futuro sempre in bilico tra il rinnovo cole l'approdo al Bernabeu con la maglia del ...Mbappé sembra aver deciso il proprio futuro. Una scelta che sta facendo tremare i tifosi del PSG, soprattutto per le notizie che giungono.Mbappé a Madrid. Il talento del PSG ha deciso di sfruttare i tre giorni di permesso concessi da Pochettino per una puntata nella capitale spagnola in compagnia del suo compagno ed amico Hakimi. I due, ...