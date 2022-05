Psg: Leonardo lavora per un ritorno (Di lunedì 9 maggio 2022) Il direttore sportivo del Psg, Leonardo, vuole riportare Pablo Sarabia a Parigi dopo l'anno in prestito allo Sporting Lisbona, lo riporta... Leggi su calciomercato (Di lunedì 9 maggio 2022) Il direttore sportivo del Psg,, vuole riportare Pablo Sarabia a Parigi dopo l'anno in prestito allo Sporting Lisbona, lo riporta...

Advertising

WYN_Mercato_ : PSG Mercato : Di Maria s'en va, Leonardo confirme son successeur - aldeus_ : @ChirinC1rco A Leonardo PSG - 73Momy71 : @LKinoshi Leonardo è il PSG - PSGRelay : RT @1900_since: #Tare via dalla #Lazio? Il #Psg interessato all'albanese in caso di separazione con #Leonardo? Parla #Schira - 1900_since : #Tare via dalla #Lazio? Il #Psg interessato all'albanese in caso di separazione con #Leonardo? Parla #Schira -