Probabili formazioni Napoli-Genoa: trentasettesima giornata Serie A 2021/2022 (Di lunedì 9 maggio 2022) Le Probabili formazioni di Napoli-Genoa, match della trentasettesima giornata di Serie A 2021/2022. Fischio d’inizio alle 15:00 di domenica 15 maggio nella cornice dello stadio Maradona. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal fischio d’inizio. Napoli – Prima punta sarà Osimhen. In difesa spazio a Di Lorenzo e Rrahmani. Zielinski ricerca spazio, ma Mertens è favorito in attesa del rinnovo. Genoa – Spazio a Destro dal 1?. A supporto ci saranno Amiri, Melegoni e Portanova, verso un’iniziale panchina invece Ekuban. Le Probabili formazioni Napoli ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 15:00 di domenica 15 maggio nella cornice dello stadio Maradona. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal fischio d’inizio.– Prima punta sarà Osimhen. In difesa spazio a Di Lorenzo e Rrahmani. Zielinski ricerca spazio, ma Mertens è favorito in attesa del rinnovo.– Spazio a Destro dal 1?. A supporto ci saranno Amiri, Melegoni e Portanova, verso un’iniziale panchina invece Ekuban. Le...

