Primo summit regionale dei Giovani imprenditori di Confindustria (Di lunedì 9 maggio 2022) L’11 maggio, dalle 16, si terrà a Monticelli Brusati (Bs) il summit dei Giovani imprenditori di Confindustria Lombardia L’incontro ha l’obiettivo di dar voce all’imprenditoria Giovanile e creare un luogo di confronto con le istituzioni sui principali temi di attualità e di interesse per le imprese. Di seguito il programma del summit. Saluti di benvenuto: Jacopo Moschini, presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria Lombardia; 1° panel “L’impresa del domani: Come attrarre e mantenere i talenti in un’ottica di genere” Melania Rizzoli, assessore alla formazione e lavoro Regione Lombardia, Maria Anghileri, vicepresidente Giovani imprenditori Confindustria, ... Leggi su lombardiaeconomy (Di lunedì 9 maggio 2022) L’11 maggio, dalle 16, si terrà a Monticelli Brusati (Bs) ildeidiLombardia L’incontro ha l’obiettivo di dar voce all’le e creare un luogo di confronto con le istituzioni sui principali temi di attualità e di interesse per le imprese. Di seguito il programma del. Saluti di benvenuto: Jacopo Moschini, presidente deidiLombardia; 1° panel “L’impresa del domani: Come attrarre e mantenere i talenti in un’ottica di genere” Melania Rizzoli, assessore alla formazione e lavoro Regione Lombardia, Maria Anghileri, vicepresidente, ...

