Prezzo benzina e diesel, altra batosta per gli italiani: questa davvero non ci voleva (Di lunedì 9 maggio 2022) . I valori al distributore stanno toccando record storici Prezzi così alti non si erano mai registrati in Italia. Purtroppo la situazione in Ucraina sta portando ad un aumento generalizzato nell'ultimo periodo. Il Governo studia altre soluzioni. Una prima parte d'anno così L'articolo proviene da Inews24.it.

