Presidente del Consiglio europeo a Odessa | costretto ad andare in rifugio antiaereo

(Di lunedì 9 maggio 2022) IldelCharles Michel è statoa ripararsi in una seguito di un allarme per un raid missilistico russo durante la sua visita a sorpresa di oggi a

Advertising

... oggi l'ex premier francese, nonché candidato repubblicano alle elezioni presidenziali2017, ... Primo ministro durante il quinquennio dell'exNicolas Sarkozy , Fillon è stato condannato ...Marina Orlandi ha ricordato come il marito fu ' scelto come bersaglio ' per il ruolo di ConsigliereMinistroLavoro - che all'epoca era Roberto Maroni - edella Commissione ...(Agenzia Vista) Roma, 9 maggio 'Durante gli anni di piombo la società italiana e la tenuta democratica sono state messe a dura prova. Ma hanno ...In occasione della presentazione Marco Bottino, Presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno; Angelo Corsetti, Direttore Coldiretti Toscana; Michele Nannelli, Presidente Società Canottieri ...