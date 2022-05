Premio Strega, il massimo italianista russo Solonovich escluso dalla giuria per decisione della Farnesina. La slavista Strada: “Non ha senso” (Di lunedì 9 maggio 2022) Ha tradotto in russo i massimi scrittori e poeti italiani dell’Ottocento e del Novecento, nel corso dei decenni (dal 1959 in poi) ha reso nella lingua sua e dei suoi connazionali la bellezza di Dante, Petrarca, Ariosto, Montale, Luzi, è appassionato dei sonetti di Giuseppe Gioacchino Belli, conosce a memoria i libretti di Giacomo Puccini, Gioachino Rossini e Giuseppe Verdi. Ha ricevuto premi e riconoscimenti, soprattutto dai nostri ministeri: “L’Italia è la mia vita!” come ha detto una volta in un’intervista in cui ha raccontato come innumerevoli altre volte il suo amore per il nostro Paese. Eppure tutto questo non basta: Evgenij Solonovich, 88 anni, il massimo italianista russo, è stato escluso dal comitato organizzativo del Premio Strega. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Ha tradotto ini massimi scrittori e poeti italiani dell’Ottocento e del Novecento, nel corso dei decenni (dal 1959 in poi) ha reso nella lingua sua e dei suoi connazionali la bellezza di Dante, Petrarca, Ariosto, Montale, Luzi, è appassionato dei sonetti di Giuseppe Gioacchino Belli, conosce a memoria i libretti di Giacomo Puccini, Gioachino Rossini e Giuseppe Verdi. Ha ricevuto premi e riconoscimenti, soprattutto dai nostri ministeri: “L’Italia è la mia vita!” come ha detto una volta in un’intervista in cui ha raccontato come innumerevoli altre volte il suo amore per il nostro Paese. Eppure tutto questo non basta: Evgenij, 88 anni, il, è statodal comitato organizzativo del. La ...

repubblica : Premio Strega, la Farnesina esclude l'Istituto italiano di cultura di Mosca dalla giuria internazionale della manif… - NetflixIT : Finire per sette giorni sotto regime di Tso, vuol dire essere pazzi? Federico Cesari è Daniele in Tutto chiede Salv… - BCavazzuti : RT @DiDonadice: Russofobia di Stato. Escluso dal comitato del Premio Strega il grande italianista russo Evgenij Solonovich per ordine del M… - FQMagazineit : Premio Strega, il massimo italianista russo Solonovich escluso dalla giuria per decisione della Farnesina. La slavi… - mrluis57 : RT @DiDonadice: Russofobia di Stato. Escluso dal comitato del Premio Strega il grande italianista russo Evgenij Solonovich per ordine del M… -