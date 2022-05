Premier Draghi martedì da Biden, P.Chigi “Relazioni eccellenti con Usa” (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma – Palazzo Chigi ha reso noto le tappe della visita del Presidente del Consiglio Mario Draghi negli Stati Uniti. La partenza per Washington è prevista martedì mattina, 10 maggio. Il primo incontro ufficiale sarà con il presidente Biden alla Casa Bianca, nel primo pomeriggio (orario locale). Sarà l’occasione per riaffermare la storica amicizia e il forte partenariato tra i due Paesi. L’ultimo incontro tra i due leader era stato a margine del Vertice G20 di Roma lo scorso ottobre.Prima del bilaterale i due Leader rilasceranno brevi dichiarazioni alla stampa nello Studio ovale. Durante l’incontro saranno discusse le “eccellenti Relazioni bilaterali” e riaffermata la “solidità del legame transatlantico”. Si parlerà del coordinamento con gli Alleati sulle misure a sostegno del ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma – Palazzoha reso noto le tappe della visita del Presidente del Consiglio Marionegli Stati Uniti. La partenza per Washington è previstamattina, 10 maggio. Il primo incontro ufficiale sarà con il presidentealla Casa Bianca, nel primo pomeriggio (orario locale). Sarà l’occasione per riaffermare la storica amicizia e il forte partenariato tra i due Paesi. L’ultimo incontro tra i due leader era stato a margine del Vertice G20 di Roma lo scorso ottobre.Prima del bilaterale i due Leader rilasceranno brevi dichiarazioni alla stampa nello Studio ovale. Durante l’incontro saranno discusse le “bilaterali” e riaffermata la “solidità del legame transatlantico”. Si parlerà del coordinamento con gli Alleati sulle misure a sostegno del ...

