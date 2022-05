Prato | al liceo Cicognini anche le coppie gay al ballo delle debuttanti | la decisione del consiglio d' amministrazione

violagiannoli : 'Sì alle coppie gay nel ballo delle debuttanti del liceo'. La totale retromarcia del Cicognini di Prato… - raspa90 : RT @repubblica: Cicognini di Prato: 'Sì alle coppie gay nel ballo delle debuttanti del liceo' - sciltian : Cicognini di Prato: 'Sì alle coppie gay nel ballo delle debuttanti del liceo' - darroyo04 : RT @repubblica: Cicognini di Prato: 'Sì alle coppie gay nel ballo delle debuttanti del liceo' - repubblica : Cicognini di Prato: 'Sì alle coppie gay nel ballo delle debuttanti del liceo' -

Cambiano le regole: sì alle coppie gay per il ballo di fine anno del. Il cda del Convitto Cicognini di, storica scuola pratese, oggi pomeriggio ha deliberato all'unanimità che il suo ballo delle debuttanti sarà immediatamente 'aperto a tutte le coppie ...Il Convitto Cicognini ha deciso di cambiare da subito le regole e ha detto sì alle coppie gay per il ballo di fine anno deldopo le proteste dei giorni scorsi innescati da un intervento di ArciGay. Il cda della storica scuola pratese, oggi pomeriggio 9 maggio, ha deliberato all'unanimità che il suo ballo delle ... E' stata una grande delusione essere privata di una cosa normale come ballare' ha raccontato una delle ragazze escluse. La preside: 'Si tratta di una tradizione .... Lo statuto non lo prevede e, nonos ...