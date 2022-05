Poste compie 160 anni | una storia per costruire futuro Paese

(Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos) -Italiane160di vita trascorsi in costante sintonia con il, contribuendo allo sviluppo socio-economico e alla modernizzazione dell'Italia, dalla sua costituzione in Stato Unitario fino ad oggi. Un compleanno speciale cheItaliane ha celebrato con il primo di una serie di eventi dal titolo “La nostraneldel” che si è tenuto al Centro Congressi La Nuvola di Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dei Vice Presidenti del Senato e della Camera, di Ministri e rappresentanti del Governo, Parlamentari e rappresentanti delle istituzioni centrali e locali dello Stato, autorità civili, militari e religiose, esponenti dell'economia e della cultura. Ad ...

Advertising

amolaquila : RT @PosteNews: Dal #Corriere - Poste Italiane compie 160 anni. Il Presidente Mattarella: «è la storia del Paese». #PosteItaliane #Poste160… - ParliamoDiNews : Poste Italiane compie 160 anni. Il presidente Mattarella: ``E` la storia del nostro Paese``. L`ad Del Fante: ``Non… - surenpivazyan : RT @elenabonetti: Poste Italiane compie 160 anni. Oggi a Roma abbiamo celebrato con il Presidente Mattarella questa lunga storia, che ha un… - Affaritaliani : Poste italiane compie 160 anni, l'Ad Del Fante: 'Fondamentale raggiungere i comuni più piccoli' - agnostico43 : Poste Italiane compie 160 anni. Per festeggiare, distribuiti gli ultimi pacchi di corrispondenza risalenti all'epoc… -

... le basi di questa seconda stagione erano statesu fondamenta solide. La produzione Kurtzman "... torna a essere un personaggio estremamente volatile, chescelte irrazionali e opera ...Solo col giudizio la verità o la falsità vengono. I fatti sono solo la misura, il punto di riferimento, ma essi, poiché sono muti, non sono perciò la verità: essa sisolo nel pensiero ...Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Poste Italiane compie 160 anni di vita trascorsi in costante sintonia con il Paese, contribuendo allo sviluppo socio-economico e alla modernizzazione dell'Italia, dalla sua ...L'ente nazionale più famoso è conosciuto in tutto il paese è senza ombra di dubbio Poste Italiane, La signora in giallo vanta infatti un bacino di utenti a dir poco assoluto conquistato negli anni gra ...